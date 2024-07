Diesmal im Kaarster Albert-Einstein-Forum Musical „Haus Sonnenschein“ kehrt nach zwei Jahren zurück

Die Resonanz vor zwei Jahren sei überwältigend gewesen, erklärt der evangelische Kantor Wolfgang Weber. „Wir wurden sehr oft angesprochen, wann wir dieses Musical wieder zeigen“, so Weber im Gespräch mit unserer Redaktion. Und in diesem Jahr ist es wieder soweit: Die evangelische Kirchengemeinde zeigt in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt am Samstag, 24. August (ab 20 Uhr) noch einmal das Musical „Haus Sonnenschein“. Diesmal aber nicht an unterschiedlichen Tagen in der Lukaskirche in Holzbüttgen, sondern nur am letzten Samstag der Sommerferien im Albert-Einstein-Forum auf einer richtigen Bühne. Rund 500 Besucher haben dort Platz.