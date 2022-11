70 Kaarster beteiligt Gelungene Umsetzung von Musical „Cats“ im Einstein-Forum

Der Spielort Müllkippe inspirierte zur Verlegung auf den berühmt-berüchtigten Kaarster Schrottplatz, so dass das Bühnenbild fantasievoll mit ausgedienten Gegenständen dekoriert war. Die Akteure hatten sich mittels selbst genähter Kostüme und entsprechendem Make-up in äußerst lebensecht wirkende Katzen verwandelt. Besonders Gestik und Mimik kamen zum Einsatz, um die Katzenwelt mit ihren diversen Typen lebendig werden zu lassen. Das Geschehen auf der Bühne wirkte kurzweilig umgesetzt, so dass der manchmal schlecht zu verstehende Text nicht ins Gewicht fiel. Vor allem die Leistung von Sandra Nahas, die in die Rolle der Katze Grisabella schlüpfte, kann nur als überragend bezeichnet werden. Sie verkörperte die Einsamkeit, das Ausgestoßensein und die spätere Freude über ein neues Leben mit großem Einfühlungsvermögen.