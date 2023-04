Albert-Einstein-Forum Cats-Musical begeistert das Kaarster Publikum

Mit dem Song „Erinnerung“ bietet das Musical „Cats“ einen richtigen Ohrwurm. Und damit konnte das Publikum beseelt nach Hause gehen. Am Wochenende präsentierten die Junge Sinfonie Kaarst und die Musikschule Kaarst Mark Koll mit rund 70 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne das Erfolgsmusical „Cats“ mit der wunderbaren Musik von Andrew Lloyd Webber im ausverkauften Albert-Einstein-Forum. Nach dem furiosen Erfolg der Inszenierung im November zeigte sich das Ensemble, bis auf zwei Rollen in derselben Besetzung, erneut in Höchstform. Das Konzept (musikalische Leitung Mark Koll, Regie Carola Thiele, Orchesterleiter Christian Dominik Dellacher) ist erneut aufgegangen. Das Musical ist für ein Laien-Ensemble eine große Herausforderung. Aber das Bühnengeschehen im Forum fesselte von der ersten Minute an.