Aufführung der Musikschule Mark Koll im Einstein-Forum Musical „Annie“ reißt Publikum von den Sitzen

In Kaarst schneite es am Samstag- und Sonntagabend tüchtig – zumindest im Albert-Einstein-Forum (AEF). Denn in der Schlussszene des Musicals „Annie“ rieselten Schneeflocken sanft auf Akteure und Publikum und Lichtfontänen schossen vor der Bühne in die Höhe. Ein stimmungs- und farbenprächtiger Abschluss der gelungenen Aufführung durch die Musikschule Mark Koll, der auch die Gesamtleitung innehatte, und der Jungen Sinfonie Kaarst. Im prall gefüllten AEF wurden die Erwartungen der mehrere Generationen umfassenden Zuschauer nicht enttäuscht.