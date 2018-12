Multimediashow in der Realschule Kaarst: Irland – Reise durch Europas wilden Westen

Kaarst Für alle Irland-Liebhaber ist diese Veranstaltung ein Muss: Am Dienstag, 8. Januar, zeigt Georg Krumm ab 20 Uhr in der Aula der Realschule Kaarst (Halestraße 5) eine Multivisions-Show im Panorama-Format mit Bildern der grünen Insel.

Irland ist bei weitem vielseitiger als es scheint. Die historischen Denkmäler aus vorgeschichtlicher Zeit sowie aus der christlichen Epoche machen es zu einer ungeahnt reichen Kulturlandschaft. Die wilden Küsten und Berge, verträumten Seen und Moore sind von einem gewissen Reiz, der die Seele genauso anspricht wie das Auge. Die Freundlichkeit der Bevölkerung, die Gemütlichkeit der Pubs – in Irland fühlt man sich einfach wohl. Jahrhunderte voller Umbrüche haben ihren Tribut von den Menschen gefordert. Ob in aufstrebenden oder depressiveren Zeiten, die berühmte Fähigkeit der Iren, immer ihren Spaß in geselliger Runde zu finden haben die Einwohner nie verloren. Und das ist zu spüren, weil man als Gast darin eingebunden wird.