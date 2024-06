Kreuzung in Büttgen Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Die Kreuzung in Büttgen ist in der aktuellen Verkehrsunfallstatistik als neuer Unfallschwerpunkt im Kaarster Stadtgebiet ausgemacht worden. Dazu zählen Kreuzungen, Einmündungen oder Strecken, an denen binnen eines Jahres entweder drei Verkehrsunfälle des gleichen Grundtyps mit Personenschaden oder ein schwerwiegender Unfall passieren, es innerhalb von drei Jahren drei Unfälle ungleichen Typs mit Getöteten oder Schwerverletzten gibt oder binnen drei Jahren fünf Unfälle ungleichen Typs mit Personenschaden unter Beteiligung von Fußgängern oder Radfahrern passieren. „Es war der erste Unfall an dieser Örtlichkeit in diesem Jahr“, erklärt Polizeisprecherin Claudia Suthor auf Anfrage unserer Redaktion. In 2023 gab es demnach insgesamt vier Unfälle, bei denen sich eine Person schwer und vier weitere leicht verletzten. Im Jahr 2022 habe es keinen einzigen Unfall an der Kreuzung gegeben, 2021 einen und 2020 zwei Unfälle mit Leichtverletzten.