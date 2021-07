Einsatz in Kaarst : Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Kaarst An der Neersener Straße ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

