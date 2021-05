Familienunternehmen aus Kaarst : Antikshop setzt auf Soziale Medien

Kaarst Der Morris-Antikshop in Kaarst verbindet antike Möbel mit den Trends der digitalen Welt. Um seinen Online-Handel ansprechend zu präsentieren, beschäftigt er Bloggerinnen und E-Commerce-Azubis.

„Das Internet ist wie ein Vogel in der Luft: Er muss mit den Flügeln schlagen. Wer das nicht macht, fliegt runter“, erklärt Krieger. Was er damit meint: je besser ein Unternehmen bei der Google-Suche gefunden wird, desto mehr Kunden lockt es an. Mit seinem Antikshop ist Krieger mittlerweile einer der größten Anbieter für englische Antiquitäten und Chesterfield-Möbel in Deutschland. Vier Bloggerinnen schreiben jeden Tag Werbetexte für den Shop, um die Produkte ansprechend zu präsentieren. „Obwohl die Ware ein bisschen bieder klingt, müssen wir die modernen Portale bedienen“, erklärt Krieger. Dazu gehören Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest.