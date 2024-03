Kreistagsabgeordnete der Linken aus Kaarst Monika Zimmermann plant Wechsel zum BSW

Die Argumentation der großen Parteien, dass die Parteienlandschaft immer größer wird, findet Zimmermann „erbärmlich“: „Man muss sich doch die Frage stellen, warum es so viele Parteien gibt.“ Dass die Rechten so groß geworden sind, kreidet Zimmermann, die nicht nur parteipolitisch aktiv ist, sondern sich auch für die Gewerkschaft Ver.di auf Bundesebene einsetzt, den Parteien an. „Es hat auch einen Grund, warum die Rechten so stark geworden sind“, sagt sie. Den etablierten Parteien fehle es an der richtigen Ansprache an die Bürger.