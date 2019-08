„Modemanufaktur“ in Kaarst : Maßanfertigungen jetzt auch für Männer

„Modemanufaktur“ in Kaarst

Kaarst Mit Männern zu arbeiten, findet Claudia Steding „recht schmerzfrei“: Denn die gelernte Damen- und Herrenschneidemeisterin bietet seit Juli nach ihrem Umzug vom Dreieck zur Friedensstraße auch Maßkonfektion für Herren an.

Zunächst hatte sie unter dem Namen „La Donna“ ihr Gewerk im Mai vergangenen Jahres zunächst für Damen eröffnet. Damals ahnte sie noch nicht, dass auch viele Männer ihr Angebot so gut in Anspruch nehmen würden. Und so wurde aus „La Donna“ die „Modemanufaktur Claudia Steding“, die eine Gleichberechtigung männlicher wie weiblicher Kunden verspricht. Allgemein gilt, dass hochwertige Stoffe wie Kaschmir und Ware von Prada, Etro oder Chanel verarbeitet wird.