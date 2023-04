Mobilitätsausschuss in Kaarst trifft Entscheidung Mobilitätskonzept stößt auf Zustimmung

Was lange währte, wurde am Mittwoch endlich gut: Der Mobilitätsausschuss hat dem multimodalen Mobilitätskonzept zugestimmt. Das Werk umfasst mehr als 500 Seiten. Vor ziemlich genau drei Jahren, am 4. März 2020, unmittelbar vor der Corona-Pandemie, hatte der erste Arbeitskreis getagt. Es hatten unter anderem Expertengespräche zum Radverkehr stattgefunden, in allen Ortsteilen hatte es eine Bürgerbeteiligung gegeben, der Fachausschuss hatte immer wieder Zwischenberichte bekommen. Es war stets leidenschaftlich diskutiert worden. Im Mobilitätsausschuss wurde dem Konzept als Beschlussempfehlung an den Rat mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, es gab nur eine Enthaltung und eine Gegenstimme. Viel Lob gab es im Ausschuss für Hans-Rainer Runge und sein Ingenieurbüro für Integrierte Verkehrsplanung in Düsseldorf, der das Mammutprojekt begleitet hat.