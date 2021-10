Corona in Kaarst : Mobile Impfangebote mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

Corona in Kaarst

Kaarst Interessierte haben in Kaarst gleich doppelt die Möglichkeit, ein mobiles Impfangebot wahrzunehmen. Wann und wo - hier finden Sie alle Informationen.

Am Samstag, 30. Oktober, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von 9 bis 13 Uhr ein mobiles Impfangebot im Bürgerhaus, Am Neumarkt 2-4 in Kaarst.