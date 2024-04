Junge Sinfonie spielt auf dem Tuppenhof Mitternachtsball mit kleinen Schwächen

So entstand die Idee, thematisch adäquate Songs aufzuführen: Die Musiker spielten und sangen aus den Musicals „Jekyll and Hyde“, „Rudolf – Affäre Mayerling“ und „Dracula“ von Frank Wildhorn sowie „Elisabeth“ von Michael Kunze und Sylvester Levay. Aber auch Teile aus „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman und Michael Kunze verzauberten das Publikum bei den fast ausverkauften Vorstellungen. Der Tuppenhof bot mit seinem Ambiente den passenden Rahmen, als besonders vorteilhaft erwies sich die Möglichkeit, die Bühne in der ehemaligen Scheune vom Garten her betreten zu können: Die Vampirladys Gabi Sarasa, Carmen Nahas und Amelie Leo zelebrierten ihre Auftritte stilecht in perfekter Kostümierung und düsterem Make-up und verbreiteten so eine unheilvolle Stimmung. Ralf Schüller als Graf Krolock trug sogar entsprechende Kontaktlinsen.