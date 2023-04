Tagesordnungspunkt „Mitgliederbeiträge“ Schützenversammlung in Kaarst-Vorst mit Diskussionsbedarf

Präsident und Brudermeister Thomas Schröder kritisierte die zu geringe Beteiligung der rund 500 Schützen an den Veranstaltungen der Bruderschaft wie dem Erntedankfest auf dem Tuppenhof. Kaum verständlich: Immer mehr Schützen feiern ihr Schützenfest bei Zugkameraden im Garten, statt ins Festzelt zu kommen. Auch diese Tendenz wurde kritisiert. Ein Publikumsmagnet ist aber nach wie vor die Ermittlung des Matjeskönigs in Tegelen, das am 15. April stattfindet: „Es liegen 90 Anmeldungen vor, wir werden in zwei vollen Bussen nach Tegelen fahren“, kündigte Schröder an. Wer sich noch nicht angemeldet hat, muss den eigenen Wagen nehmen. Völlig reibungslos gingen die Neuwahlen über die Bühne. Der 2. Brudermeister Franz Geers wurde einstimmig für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Ohne Gegenstimme wurde dem stellvertretenden Schatzmeister Hans-Peter Berrisch das Vertrauen ausgesprochen. Der alte und neue Stellvertreter des Schießmeisters heißt Dirk Kannen. Dominik Womelsdorf bleibt zweiter Beisitzer und Zeugwart. Nur Geschäftsführer Thorsten Seidel stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Dieses Amt übernahm jetzt Marcel Weifels. Gerd Grünberg war 25 Jahre lang für das Festbuch zuständig gewesen, er trat von diesem Amt zurück.