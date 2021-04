Größter Sportverein im Stadtgebiet : Mitgliederschwund bei der SG Kaarst

Das Gesundheitszentrum der SG Kaarst an der Pestalozzistraße ist seit November geschlossen. Der Verein will neue Ideen umsetzen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Während der Pandemie verzeichnete der größte Kaarster Sportverein bislang rund 700 Austritte. Die SG Kaarst sei „pandemiemüde“, beschreibt der Vorsitzende Andreas Warnt die Stimmung.

„Die aktuelle Situation für die Sportvereine ist alles andere als lustig“, erklärte der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Axel Volker in der Sitzung des Sportausschusses. Und er räumte ein: „Ohne außergewöhnliche Dinge wie ein Fitnesscenter kommen die Vereine noch ganz gut klar.“ Hier sind die Mitgliederzahlen fast konstant geblieben, aber es gelinge nicht, Zugänge zu generieren. Was Volker beklagte: „Vor allem Kinder haben sehr wenig Möglichkeiten, sich zu bewegen.“ Man könne nicht jede Sportart draußen betreiben. Eltern seien froh und dankbar für jede Stunde, in der sich ihre Kinder sportlich betätigen können. Der Vorsitzende des Stadtsportverbands hofft im Interesse des Sports, dass die Corona-bedingten Beschränkungen in absehbarer Zeit aufgehoben werden können. Der Grund: „Wenn es so weitergeht, wird die Bereitschaft, sich als Übungsleiter einzubringen, zurückgehen.“ Außerdem sei dann mit weiteren Kündigungen zu rechnen: „Darüber wird in den Vereinen offen diskutiert.“ Axel Volker setzt seine Hoffnungen darauf, dass die Menschen zügig geimpft werden können. Er weiß, dass vor allem die großen Sportvereine unter den pandemiebedingten Einschränkungen leiden.