Seniorenbeirat Kaarst Mitfahrbänke in Büttgen strahlen wieder

„Umso wichtiger sei es nun, dass das Konzept der Mitfahrbänke von allen Teilnehmern akzeptiert werde, den Fußgängern, die auf den Bänken Platz nehmen, um zu dokumentieren, dass sie mitgenommen werden möchten, als auch den Autofahrern, die Bereitschaft signalisieren, Einwohner auf zu nehmen“, erklärt Hans-Peter Kallen vom Seniorenbeirat. Dieser habe sich bewusst für Bänke in Büttgen entschieden, weil dort der öffentliche Nahverkehr in den Außenbezirken nicht existent und der Anteil der älteren Bevölkerung hoch sei. Die drei Bänke am Rathausplatz, gegenüber dem Bahnhof und Ecke vom-Stein-Straße/Römerstraße dienen als Pilotprojekt, das bei Akzeptanz der Bevölkerung auch auf andere Stadtteile erweitert werden kann.