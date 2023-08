Polizei-Einsatz vor Möbelhaus in Kaarst Ikea-Mitarbeiter streiken für höhere Löhne

Kaarst · Mitarbeiter des schwedischen Einrichtungshauses Ikea haben am Freitag und am Montag vor der Filiale in Kaarst gestreikt. Am Freitag rückte sogar die Polizei an.

21.08.2023, 17:13 Uhr

64 Ikea-Mitarbeiter haben am Montag vor der Filiale in Kaarst gestreikt. Foto: Verdi

Ikea-Mitarbeiter haben am Freitag und am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Unterstützung erhielten die Kräfte aus Kaarst am Montag dabei von streikenden Kollegen aus Ikea-Häusern in Duisburg und Essen. Rund 64 Mitarbeiter versammelten sich vor der Filiale in Kaarst, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Guido Meinberger auf Anfrage unserer Redaktion erklärte.