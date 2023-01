Bürgermeisterinnen-Gespräch in Kaarst MIT sorgt sich um Innenstadt-Zukunft

Das jährliche Gespräch zwischen den Mitgliedern der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Kaarst und Bürgermeisterin Ursula Baum sollte eigentlich schon im Dezember stattfinden. Da es aber „nicht gepasst hat“, wie der MIT-Vorsitzende Markus Steins erklärt, wurde es in den Januar geschoben. „Das ist gar nicht so schlecht, das als Neujahrsgespräch durchzuführen“, so Steins. Im Clubraum 2 des Bürgerhauses waren am Donnerstag im Vergleich zu den Vorjahren nur wenige MIT-Mitglieder gekommen, um mit der ersten Bürgerin der Stadt über verschiedene Themen zu sprechen.