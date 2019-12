Konzert des Kaarster Kammerorchesters : Ein Streifzug durch die Musik-Epochen

Kaarst Für sein Jubiläumskonzert hat das Kammerorchester Kaarst Verstärkung bekommen: Hörner und Oboen. Und damit stellte Gabriele Nußberger mit ihrem Ensemble etwas Besonderes auf die Beine.

In einem Streifzug durch die musikalischen Epochen wurden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel oder Johannes Brahms gespielt – „allerdings ein bisschen anders als normal“, wie Dorothea Seifert, Vorsitzende des Kammerorchesters, am Tag nach dem Konzert erklärt. „Wir haben in der Vorbereitung detailliert darauf hingearbeitet, dass wir die Stücke unterschiedlich darstellen“, sagt sie. Das Konzert endete nach gut zwei Stunden in einer Zugabe, bei der Nußberger unter dem Applaus der rund 85 Zuschauer mit einer Geige auf die Bühne kam und die Irische Fiddle-Musik anstimmte.