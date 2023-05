Für die Notfallseelsorge zum Jakobsweg Die Eifel-Engel – ohne Flügel, aber mit E-Bike

Sie freuen sich und sind hoch motiviert: Vier besondere Engel werden sich am 17. Mai von Trier aus auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela machen, um Sponsorengelder für die ökumenische Notfallseelsorge des Rhein-Kreis Neuss zu sammeln. Die „Eifel-Engel“ haben zwar keine Flügel, aber E-Bikes, um sicher an ihr Ziel zu gelangen: Lydia Thomasen, Birgit Faas und Waltraud Welter, alles erfahrene Radlerinnen, werden von Karin van Heek im Fahrzeug begleitet. Die Idee wurde von einem Jahr geboren. Damals las Birgit Faas bei einem Besuch ihrer Mutter in der Eifel in der örtlichen Presse einen Bericht über „Eifel-Elfen“, die auf dem Jakobsweg mittels Rädern pilgerten. Spontan meinte sie zu Lydia Thomasen: „Das wäre doch auch etwas für uns!“ Faas kennt den Jakobsweg als Fußpilgerin bereits und weiß um entspannte, aber auch harte Etappen. Auch ihre Cousine Waltraud Welter wollte gerne mitfahren und Karin van Heek wurde noch mit ins Boot geholt.