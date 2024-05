Kabarett in Kaarst Mirja Boes präsentiert sich in Topform

Sie wuchs in Viersen auf und gilt als die „Queen of Quatsch“. Mirja Boes präsentierte am Sonntagabend ihr Programm „Arschbombe, Olé“. Mit dabei: Die Honkey Donkeys, ihre vierköpfige Band. Sich einfach mal mit Quatsch berieseln zu lassen, ist in Zeiten wie diesen offenbar ein großes Bedürfnis. Das Albert-Einstein-Forum war auf jeden Fall ausverkauft. Das hatte einen Tag zuvor noch nicht mal Jürgen Becker geschafft.