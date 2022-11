Glasvitrine im GBG : Miniatur-Europa-Stele für Vorster Gymnasium

Die Mini-Stele steht in einer Glasvitrine. Foto: Wolfgang Walter

Vorst Das Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst hat einen neuen Hingucker: In einer Glasvitrine steht in der Schule nun ein Miniatur-Format der Europa-Stele.

Von Rudolf Barnholt

Das Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst hat im Februar 2021 das Zertifizierungsverfahren des Schulministeriums durchlaufen und darf sich seither Europaschule nennen und das offizielle Logo führen. Daran hatte das GBG mit einem eigenen Europa-Team seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 gearbeitet. Nun gab es ein Geschenk für das GBG: Ganz im Sinne des europäischen Gedankens entstand eine Miniatur der Europa-Stele am Kreisverkehr in Büttgen. Sie steht jetzt in einer neu angeschafften Glasvitrine in der Schule. Noch ist in dieser Vitrine Platz für anderen Exponate mit Bezug zu Europa.

Burkhart Siemsen brachte gleich eines mit: Einen Briefumschlag mit der Europa-Briefmarke, die der Kaarster Paul Effert entworfen hat. Stephan Haag, als Lehrer des Georg-Büchner-Gymnasiums auch Koordinator des Europaschule-Projekts, stellte den Driescher Künstler als „unseren Star“ vor. Haag sprach „von dem Glück, einen eigenen Künstler für die Schule gewonnen zu haben“. Und die stellvertretende Bürgermeisterin Nina Lennhof verriet, dass Siemsen der erste Ehrenpreisträger der Kaarster Grünen gewesen sei. Europa bezeichnete sie als einen „Riesenstabilitäts- und Friedensfaktor“, dessen müsse man sich bewusst sein.

Burkhart Siemsen (75) erinnerte daran, dass zwei ehemalige Lehrer des Georg-Büchner-Gymnasiums, nämlich Klaus Fabian und Wilhelm Schiefer, wie er selbst früher Mitglied der Künstlergruppe Salix waren. „Ich stehe deshalb in der Tradition dieser Schule“, sagte er und erklärte weiter: „Für mich geht Europa bis zum Ural.“ Und Siemsen ging darüber hinaus auch auf die Bildzeichen der Europa-Stele ein.