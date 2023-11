Platenhof-Mieter erneuert Kritik an Stadt Kaarst „Die Stadt will uns rausekeln“

Frank Rajak hat endgültig genug. Gemeinsam mit seiner Frau wohnt er seit 1998 in einer Wohnung auf dem Platenhof und besitzt einen gültigen und unbefristeten Mietvertrag. Im Dezember 2022 lag die Kündigung des Mietvertrages bei den Rajaks im Briefkasten, zum 31. August sollten sie aus der Wohnung ausziehen. „Die Kündigung wurde damit begründet, dass die Stadt für den Verkauf des Grundstücks ohne Mieter 1,4 Millionen Euro erhält und nur eine Million, wenn wir weiter dort wohnen“, sagt Rajak. Sein Anwalt widersprach der Kündigung, danach war vorerst Ruhe. Bis zu dem Zeitpunkt, als Anfang September eine Flüchtlingsunterkunft an der Wattmannstraße in Vorst brannte und die Menschen aus dieser Unterkunft in den leer stehenden Wohnungen am Platenhof untergebracht wurden. Die Stadt bestätigt auf Nachfrage den Brand in der Unterkunft Wattmannstraße, wodurch acht Wohneinheiten nicht mehr nutzbar seien. „Zehn Personen, die zuvor an der Wattmannstraße untergebracht waren, sind derzeit am Platenhof untergebracht“, heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt leben dort nun zwölf geflüchtete Personen und acht Personen „zur Vermeidung von Obdachlosigkeit“, wie die Stadt erklärt. Dabei sind alle am Platenhof untergebrachten Personen Männer.