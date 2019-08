„Fetziges für Kids“ in Kaarst : Kindertheater zeigt Michel aus Lönneberga

Kaarst Wer kennt sie nicht, die Geschichten vom frechen kleinen Michel aus Lönneberga? Das Kaarster Kindertheater bringt Michel auf die Bühne.

Der strohblonde Michel lebt mit seiner Familie auf dem Katthult-Hof in dem Dorf Lönneberga in Schweden. Michel ist ein aufgeweckter und neugieriger Junge von fünf Jahren, der gerne Streiche spielt und immer wieder neue Einfälle hat. Bis heute ist Michel eine der beliebtesten Figuren aus den Werken der schwedischen Kult-Autorin Astrid Lingren. Mit seinen großen blauen Augen und den hellen Haarsträhnen wirkt er beinahe wie ein Engel. Michel ist ein netter kleiner Junge, solange er keinen Unsinn macht. Wenn er jedoch mal wieder etwas angestellt hat, muss er zur Strafe in einen Schuppen, in dem Holz und Werkzeug aufbewahrt wird. Und Michel stellt viel an.