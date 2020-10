Veröffentlichung im Dezember : Gutscheinbuch von Kaarstern für Kaarster

Michael Schreinermacher (M.), Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus (l.) und ihre Nachfolgerin Ursula Baum (r.) präsentieren das Plakat zum Gutscheinbuch. Foto: Altes Rathaus

Kaarst Michael Schreinermacher möchte mit dem Gutscheinbuch das Wir-Gefühl in der Stadt stärken. Das Buch wird kostenfrei an rund 20.000 Haushalte verteilt.

Die Idee ist bereits fünf Jahre alt, seit anderthalb Jahren liegt es fertig bei ihm in der Schublade, doch erst vor rund drei Monaten hat Michael Schreinermacher damit angefangen, Unternehmen anzusprechen, die mitmachen wollen. Am 5. Dezember soll es endlich so weit sein. Schreinermacher veröffentlicht ein Kaarster Gutscheinbuch mit dem Namem „all-in Kaarst“, in dem Unternehmen aus allen Branchen vertreten sind. Im kleinen Buch können sich die Unternehmen auf einer Doppelseite vorstellen, auf den hinteren Seiten können Gutscheine ausgeschnitten werden.

Jede Firma, die mitmacht, hat entweder drei Gutscheine in dem Buch, das ein halbes Jahr lang gültig ist, jeder einzelne also zwei Monate. Die Doppelseite kostet 400 Euro für die Unternehmen. Bislang hat Schreinermacher 75 Firmen gefunden, die mitmachen, weitere können sich bis zum 5. November melden. „Durch Corona haben wir viele Geschäfte, die durch diese Zeit durchschlittern und es extrem schwer haben. Wir wollten eine Plattform schaffen, auf der sich alle Unternehmen vorstellen können. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt“, erklärt Schreinermacher. So tauchen neben Einzelhändlern auch Handwerker oder Ärzte auf.

Auch Institutionen wie das Marienhospiz oder das Kunstcafé Einblick stellen sich in dem Buch vor. Laut Schreinermacher stößt die Idee bei den Unternehmen auf große Zustimmung. Garniert wird das Gutscheinbuch mit Grußworten der neuen Bürgermeisterin Ursula Baum, der Kaarster Wirtschaftsförderung und von Claus Schiffer, Präsident der Kaarster St.- Sebastianus-Schützenbruderschaft. Selbst Geschäfte, die nicht in diesem Buch stehen, hängen Plakate auf oder legen Flyer aus. „So entsteht ein Wir-Gefühl“, sagt Schreinermacher.