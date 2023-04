Nach zehn Jahren im Amt Michael Börgers legt Vorsitz der Sportfreunde Vorst nieder

Dennoch bleiben die Sportfreunde sein Leben, betont Börgers: „Ich hänge an dem Verein.“ Er könne sich nicht vorstellen, die von ihm mitaufgebaute Bambini-Jugend alleine zu lassen. Als der neue Kunstrasenplatz im Dezember 2014 an die Sportfreunde übergeben wurde, gab es fast keine Nachwuchsarbeit. „Wir haben auf dem neuen Platz ein Angebot gemacht und jedem Kind, das sich bei den Bambinis anmeldet, einen eigenen Ball geschenkt“, erinnert er sich. Das sei „bombig“ angekommen – und es hat sich ausgezahlt. Rund 20 Jugendmannschaften in allen Altersklassen sind zum Spielbetrieb gemeldet, so viel wie noch nie in der 78-jährigen Vereinsgeschichte. Mit 699 Mitgliedern – so die aktuelle Erhebung des Landessportbundes – stellen die Sportfreunde Vorst den größten Fußballverein in der Stadt Kaarst. „Wenn ich solche Zahlen sehe, kann ich sagen, dass wir nichts falsch gemacht haben“, erklärt der scheidende Vereinsboss. Michael Börgers hat den Umzug der Sportfreunde aus dem Vorster Wald in den modernen Sportpark neben dem Georg-Büchner-Gymnasium vorangetrieben und mit einer soliden Finanzpolitik Rücklagenpolster gebildet, von denen die Sportfreunde ein zusätzliches Kleinspielfeld bauen wollen. Der Antrag dazu liegt bereits bei der Stadt Kaarst.