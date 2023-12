Auftritt in Kaarst Mentalist Christoph Kuch verzaubert das Einstein-Forum

„Sie gestalten die Show ganz alleine“, sagte der Magier, wohl wissend, dass er das Publikum sehr wohl in seine Sinne manipulieren könne. Und er kündigte, um eventuelle Ängste, vielleicht aber auch Hoffnungen zu nehmen, folgendes an: „Es wird nichts Schlimmes passieren.“ „Wegducken macht nicht unsichtbar“, sagte der Magier, der auf der Bühne mit dem Publikum agierte. Immer wieder versicherte Christoph Kuch, dass er sich nicht vorab mit den Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt habe. Trotzdem wusste er, dass eine bestimmte Person Rudi heißt. Das Publikum sollte aus dem Staunen nicht herauskommen. Es schien alles glatt zu laufen, kein Patzer, unglaublich. Und so soll Zaubern auch sein. Kuch sprach von „Staunen nach Zahlen“. Und er klärte die Zuschauer zwischendurch immer wieder auf: „Das hat alles nicht zu tun mit übersinnlichen Kräften. Und ich kann auch keine Lottozahlen vorhersagen.“ Wenn er dies können würde, würde er nicht in Kaarst, sondern auf Barbados sein. Aber er verriet natürlich nicht, wie seine Tricks funktionieren.