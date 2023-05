Verwaltung legt Übersicht vor Mehr Baumfällungen als Neupflanzungen

Im Umweltausschuss ging es in der vergangenen Woche auch um die Bäume im Stadtgebiet. CDU und Grüne hatten Fragen mitgebracht. Eine davon: „Wie ist der allgemeine Zustand der städtischen Bäume zu beurteilen?“ Einer Auswertung aus dem Baumkataster, Stand März 2023, ergab: 67 Prozent der Bäume sind gesund, 23 Prozent leicht geschädigt und zehn Prozent stärker geschädigt. Gereon Schüller (SPD) konnte diese Zahlen nicht so richtig einordnen: „67 Prozent gesunde Bäume – ist das vergleichsweise viel?“ Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärte: „In den Mittelgebirgen sind diese Werte schlechter als hier. Das liegt daran, dass wir hier einen Mischwaldbestand haben.“ Heiner Hannen (Die Grünen) verlangt, dass künftig noch mehr Bäume gepflanzt werden: „Wir reden immer über Klimaschutz, müssen in diesem Sinne überlegen, wo überall Neuanpflanzungen möglich sind.“ Es dürften ruhig kleine Bäume sein.