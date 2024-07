Filiale an der Düsselstraße dicht Warum sich „Meda Küchen“ aus Kaarst zurückgezogen hat

Es war der insgesamt fünfte und damals bislang größte Meda-Küchenfachmarkt, der am 9. September 2005 in Kaarst eröffnet wurde. Im Jahr darauf folgte der Startschuss für die Filiale in Senden-Bösensell bei Münster, wo der Eigentümer Hans-Joachim Tessner bei der Eröffnungsfeier eine deutliche Botschaft sendete: Wachstum! Knapp 20 Jahre später ist es dunkel hinter den Fenstern der einst größten Meda-Filiale Deutschlands. Das Unternehmen hat sich aus Kaarst zurückgezogen, der Mietvertrag war zum 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen. Der Auszug erfolgte bereits im März.