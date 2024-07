Nager im Büro von Ursula Baum Kaarster Bürgermeisterin auf Mäusejagd

Zwar kann nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass es sich um dieselbe Maus handelte – doch tatsächlich gab es gleich am Tag danach die nächste Sichtung. Mit den Worten „She is back“ und drei tränenlachenden Emojis veröffentlichte Baum ein Foto plus Beweisvideo von dem erneuten Maus-Besuch. Diesmal traute sich der kleine Nager allerdings nicht in eines der Büros auf der vierten Etage, sondern blieb ganz brav draußen auf der begrünten Terrasse. Für die Bürgermeisterin bleibt neben der Feststellung, dass die beiden Mäuse-Mittelungen zwei ihrer resonanzstärksten Facebook-Posts waren, auch die Erkenntnis: Offene Nahrungsmittel sollte man im Kaarster Rathaus lieber nicht liegen lassen.