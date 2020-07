Sozialpädagoge in Kaarst : Das ist der neue Mitarbeiter des Jugendzentrum Holzbüttgen

Der Kicker im Jugendzentrum Holzbüttgen hat es Mauricio Petry angetan. „Sport ist mein Faible.“ Foto: Anja Tinter

Kaarst Der 46-Jährige arbeitet seit dem 1. Juni als Sozialpädagoge im Jugendzentrum Holzbüttgen. Er stammt aus Kolumbien, wurde mit einem Jahr adoptiert und wuchs mit drei Brüdern in Meerbusch auf, bevor die Familie nach Büttgen zog.

Eigentlich ist Mauricio Petry zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Der Sozialpädagoge arbeitet seit 1. Juni als Jugendleiter im Jugendzentrum Holzbüttgen (JC) der evangelischen Kirchengemeinde neben der Lukaskirche. „Das JC kenne ich von früher, es hatte schon immer einen guten Namen in Kaarst. Ich bin hier oft bei Konzerten gewesen“, erinnert er sich. Denn seit 1978 lebte der heute 46-jährige in Büttgen und nutzte die Freizeiteinrichtung regelmäßig.

Ursprünglich stammt Petry aus Papayon in Kolumbien, wurde mit einem Jahr adoptiert und wuchs mit drei Brüdern zunächst in Meerbusch auf, bevor die Familie nach Büttgen zog. Der gläubige Katholik war schon früh in der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) in Büttgen aktiv: „Der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt Mauricio Petry. Von daher stand sein Berufswunsch Sozialpägdagoge sehr früh fest. Außerdem ist er ein Sportfan: „Das ist mein Faible“, meint er mit Blick auf den Tischfußball respektive „Kicker“ im JC. Beide Sympathien konnte er zuletzt bei der Organisation und Durchführung der Ferienaktion „Sportwoche“ perfekt verbinden. Nach dem Abschluss der Realschule Büttgen durchlief Petry von 1996 bis 2001 eine Erzieherausbildung und Studium der Sozialpädagogik in Mönchengladbach. Schon währenddessen sammelte er zwei Jahre Erfahrungen mit der Jugendarbeit im Thomas Morus Haus in Neuss.

Info Offenes Jugendzentrum in Holzbüttgen Gegründet 1975 Träger Evangelische Kirchengemeinde Kaarst Angebot Offene Jugendarbeit für Kinder von 6 bis 25 Jahren Kontakt Leiterin Christiane Wünsche, Lindenplatz 5, Kaarst, Telefon 02131 766871, Mail JC@Jugendcentrum.de

Als fertiger Sozialpädagoge fuhr Petry dann zweigleisig und war bis 2015 sowohl in der evangelischen Graf-Recke-Stiftung in einer Wohngruppe für schwer erziehbare Jugendliche tätig wie auch bei der katholischen Jugendagentur Düsseldorf. Dass er beide Konfessionen als Arbeitgeber vereinte, kam ihm sehr entgegen:“ Den ökumenischen Gedanken habe ich schon immer in mir getragen“, so Petry. Nachdem er des Schichtdienstes der Wohngruppe überdrüssig geworden war, lebte er in einer sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft mit zwei Jungen im Alter von 9 und 13 Jahren zusammen und betreute zusätzlich im Offenen Ganztag Kinder einer katholischen Grundschule. Fünf Jahre lang hatte er also wieder zwei Stellen inne, auf Dauer wollte er das aber nicht mehr und bewarb sich dann sofort auf die „verlockende Stellenanzeige“ des JC, wie er sagt.