Kaarster Stimmen : Maureen Wyse – die singende Rednerin

Kaarst Die kraftvolle Stimme der ausgebildeten Musical-Darstellerin hat schon viele Hochzeitspaare berührt.

„Ich erzähle Geschichten mit meiner Musik“, erzählt Wyse, die in Kanada geboren wurde und nach der Trennung ihrer Eltern – Vater gebürtiger Nigerianer, Mutter aus München – zunächst in der bayerischen Landeshauptstadt aufwuchs. Dort absolvierte sie die Schauspielausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule, später folgte das Musical-Studium an der Bayerischen Theaterakademie. Direkt nach dem Abschluss erhielt sie ihr erstes festes Theaterengagement am Rheinischen Landestheater in Neuss. Doch Wyse liebt es, sich immer wieder neu zu erfinden. Und bestreitet mit ihrem „Alleinunterhalter-Gen“ gerne freie Trauungen. Dabei sind Raum und Rahmen ganz individuell dem Paar angepasst. So wie ihre Musik und ihre Reden. „Und immer beziehe ich die dritte Hauptperson mit ein – die Gäste“, so Wyse. Damit ihre „Wyse“-heiten – so nennt sie ihre Arrangements – ganz persönlich und empathisch werden, spricht sie lange mit dem Paar, verschickt anschließend getrennt Fragebögen an Braut und Bräutigam und plant dann die eigentliche Zeremonie.