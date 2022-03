Wegekreuze und Bildstöcke in Kaarst : Bildstock erzählt Siedlungsgeschichte

Kaarst An der Ecke der Adler- und Amselstraße steht der Matthias-Bildstock. Er ist eng mit der Baugeschichte der Stadt Kaarst verbunden.

Die Schaffung von Wohnraum war nach dem Krieg eines der obersten Ziele landesweit, besonders in den Ballungsräumen. Bereits vor Ausbruch des Krieges waren in den Kirchen Überlegungen angestellt worden, den Bedarf nach Wohnraum für Industriearbeiter zu verbessern. Doch durch den Krieg und seine Folgen wurden die Pläne unterbrochen. Auf dem Rheinischen Katholikentag 1956 in Köln wurden die Kirchengemeinden in der Diözese Köln aufgerufen, die Bestrebungen nach der Schaffung von neuem Wohnraum zu unterstützen.