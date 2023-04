Vorstand sucht Nachfolger Martinszug in Büttgen vor dem Aus

Strahlende Kinderaugen, in denen sich das Licht der bunten Laternen spiegelt, gehören in Büttgen bald womöglich der Vergangenheit an. Denn der Martinszug durch das Runddorf steht auf der Kippe, wie der Büttgener Martinsverein am Montagabend mitteilte. Bei einem Gespräch mit unserer Redaktion im Jahr 2019 hatte der Vorstand um die Vorsitzende Ursula Baum erklärt, dass so langsam die Zeit gekommen sei, die Arbeit in jüngere Hände zu geben. Doch die Suche blieb erfolglos – bis heute. Nach 23 Jahren Arbeit haben Baum und ihre Vorstandskollegen genug. „Unsere Kinder sind erwachsen und haben alle selbst mitgeholfen, als sie in einem Alter waren, in dem sie keine Tüte mehr haben wollten. Wir finden niemanden, der es macht“, erklärte Baum am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion.