Neuer Vorstand gefunden Der Büttgener Martinszug ist gerettet

Wer es am Ende wird, weiß Baum noch nicht. „Die sollen das jetzt unter sich ausmachen“, erklärte die Kaarster Bürgermeisterin. Wer also Baums Nachfolgerin als Vorsitzende des Martinsvereins wird, ist noch nicht bekannt. Sie habe den Eindruck, dass alle Freiwilligen, die sich vorstellen können, die Arbeit zu übernehmen, „sehr engagiert“ sind. Die Stimmung an dem Abend beschrieb Baum als entspannt und friedlich. „Wir waren ja auch alle mit dem gleichen Ziel unterwegs“, so ihre Erklärung. Dass der Noch-Vorstand seine Nachfolger weiterhin begleitet, hatte Baum bereits vor einigen Wochen angekündigt, als es noch hieß, dass der Martinszug in Büttgen vor dem Aus stehe. Dass dieses Desaster für die Grundschulkinder nun abgewendet werden konnte, erfreue „alle Vorstandsmitglieder“, so Baum. Die notwendigen Schreiben an die Stadtverwaltung und andere organisatorische Angelegenheiten, die bereits jetzt erledigt werden müssen, werden noch vom alten Vorstand vorbereitet.