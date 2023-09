Neue Aufgaben im Kaarster Rathaus Martina Bläser lobt Jugendparlament zum Abschied

Zudem wurden die Ergebnisse der Befragungen an den weiterführenden Schulen präsentiert. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler nicht voll, aber ziemlich zufrieden sind. Aus ihrer Sicht mangelt es an Aufenthaltsflächen, die Radwege bewerteten sie mit guten bis befriedigenden Noten. Die Gesamtschüler nutzen für den Weg zur Schule in stärkerem Maße den Bus als die Schülerinnen und Schüler der anderen Schulen, und E-Scooter werden der Umfrage zufolge erstaunlich wenig genutzt. Zum Albert-Einstein-Gymnasium kommt man am liebsten mit dem Fahrrad, nicht wenige der älteren Schüler kommen mit dem eignen Auto. Fünf bis acht Punkte gab es bei einer Skala von 1 bis 10 für die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr – nicht schlecht, aber durchaus verbesserungswürdig. Das Gremium beschloss, dass eine neue Arbeitsgruppe „Radwege und Verkehr“ gebildet werden soll.