Geschäftseröffnung in Kaarst Maßgeschneiderte Abendkleider für jeden Anlass

Wenn man ein großes Fest feiert, möchte man die richtige Kleidung tragen, am besten Maßkleidung. Das ist kein extravaganter Wunsch, sondern einer, der in der Regel in 14 Tagen bis drei Wochen erfüllt werden kann. Und das, ohne weit fahren zu müssen: Marcel und Christiane Marleaux haben jetzt an der Badeniastraße 21 ein Geschäft für Abendmode eröffnet. Der 39-jährige Unternehmensberater Marcel Marleaux und seine Frau Christiane (36) haben sich von ihrem Geschäft in Düsseldorf aufgrund der schweren Zeiten während der Corona-Pandemie, wo es keine Feste gab, getrennt. Das Paar lebt in Kaarst und möchte jetzt hier neu durchstarten.