Mit dem 132. Schuss Markus Weber ist neuer Schützenkönig in Kaarst

Kaarst · Zwei Bewerber sind am Dienstag an die Vogelstange getreten, am Ende hatte Jägermajor Markus Weber das bessere Ende für sich und setzte sich mit dem 132. Schuss gegen Mitbewerber Thorsten Schmitter (Scheibenschützen) durch.

11.06.2024 , 19:18 Uhr

19 Bilder Markus Weber sichert sich die Königswürde in Kaarst 19 Bilder Foto: Stephan Seeger