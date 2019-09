Traditionsunternehmen aus Kaarst : Markant-Möbelhaus muss schließen

Das Möbelhaus an der Weckenhofstraße macht dicht. Foto: Markant Möbel

Kaarst Mehr als 25 Jahre lang gibt es den Massivholzspezialisten Möbel Markant an der Weckenhofstraße, Ende des Jahres ist aber Schluss: Weil der Grundstückseigentümer andere Pläne hat, wurde der Mietvertrag nicht verlängert.

Mittlerweile hat Markant-Inhaber Götz Kreßner die Nachricht verdaut. „Mittlerweile bin ich nicht mehr traurig, das habe ich hinter mir. Es ist nicht schön, wenn man nach so vielen Jahren rausfliegt. Aber wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo eine neue auf“, sagt Kreßner. Der auslaufende Mietvertrag hätte verlängert werden müssen, aber der Grundstückseigentümer hat etwas anderes im Sinn. Er will das mehr als 50 Jahre alte Gebäude abreißen lassen. Kreßner stellt klar, dass Markant nicht pleite ist. „Das denken viele Leute, so ist es aber nicht“, sagt er.