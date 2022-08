Ehrung auf Kulturhof im Kaarster Norden : Mark Koll wird mit Carolus-Ehrenbecher ausgezeichnet

Kaarst Die Gesellschaft Carolus verleiht nach einer längeren Pause in diesem Jahr wieder ihren Ehrenbecher. Der Preisträger ist ein bekannter Kaarster Musiker.

Auch unter dem neuen Carolus-Vorstand wird es wieder eine Ehrenbecher-Verleihung geben. Diese steht am Freitag, 19. August, auf dem Programm. Diesjähriger Preisträger ist Mark Koll.

Bereits zum 36. Mal wird ein Kaarster für sein besonderes Engagement in der Stadtgesellschaft geehrt. In diesem Jahr zeichnet die Gesellschaft Carolus Mark Koll für sein außerordentliches Engagement für die Förderung junger und älterer Musiker und die Kaarster Kulturlandschaft im Allgemeinen aus. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erhalten in der Musikschule Mark Koll Instrumental- und Gesangsunterricht auf hohem Niveau.