Kabarett in Kaarst Ein kurzweiliger Fußball-Abend mit Mario Basler

Es war ein kurzweiliger Abend, obwohl eingefleischte Fußball-Fans einige Geschichten bereits kannten. So wie diese: Am Abend vor dem besagten Champions-League-Finale in Barcelona wurde Basler nachts um 2.30 Uhr nach einigen Weißbieren vom damaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß an der Hotelbar erwischt. „Er sagte zu mir: ‚Mario, Du spielst morgen nicht‘. Meine Antwort: ‚Dann können wir auch nicht gewinnen’.“ Sein ehemaliger Mitspieler bei Werder Bremen, Uli Borowka, spielt in den Erzählungen auch eine große Rolle. Vor allem, wenn es um Alkohol-Eskapaden geht. So fand Basler Borowka einmal auf einem Feldweg in Bremen blutüberströmt im Bachlauf, ein anderes Mal versteckte sich Borowka, der im Jahr 2000 einen viermonatigen Alkohol-Entzug machte und seitdem abstinent lebt, nach einem Unfall mit Alkohol am Steuer bei ihm zu Hause. Auf dem Weg zum Training wurden die beiden dann von der Polizei erwischt. „Es war immer gut, Freikarten im Auto zu haben“, so Basler.