Diamantene Hochzeit in Kaarst : Dank einer Katze zum Liebesglück

Kaarst Margret und Paul Hufnagel feiern Diamantene Hochzeit. Beim Kennenlernen spielte ein Tier eine Rolle.

Feierlaune im Hause Hufnagel! Margret und Paul feiern am Montag ihre Diamantene Hochzeit. Das heißt, sie sind seit 60 verheiratet. Beide stammen aus dem Sauerland. Kennengelernt hatte sich das Paar auf ungewöhnliche Weise: Der Jubilar, damals Bäckergeselle, hatte im Auftrag seines Chefs in einem zwölf Kilometer entfernten Dorf eine Katze abholen sollen. Leider – oder zum Glück? – war der Stubentiger auf Tour, sodass Paul Hufnagel wiederkommen musste. Bei dieser Gelegenheit lernte er seine spätere Frau kennen. Das war 1953.

Sie waren aus beruflichen Gründen zunächst nach Düsseldorf gezogen. Paul Hufnagel, der mittlerweile Bäckermeister war, hatte in der Landeshauptstadt eine Anstellung gefunden. Seine Frau ist Schneiderin. Sie hatte sich aber auch zur Verkäuferin ausbilden lassen, weil das Paar eine Bäckerei übernehmen wollte. 1972 fand der Jubilar jedoch eine Anstellung bei der Deutschen Bank in Düsseldorf. Er hatte fortan mit harter D-Mark statt mit knusprigen Brötchen zu tun. Damals schon lebte das Paar in seiner Eigentumswohnung in Kaarst am Pillauer Weg, zusammen mit der Tochter, die mittlerweile 59 Jahre alt ist und dem zehn Jahre jüngeren Sohn. Die Kinder leben in Neuss beziehungsweise Kaarst, der Kontakt zu den Eltern ist gut. Der Sohn hat seine Eltern vor 14 und vor zehn Jahren zu Großeltern gemacht.