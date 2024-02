Kabarett in Kaarst Marc Weide begeistert als Zauberer – und Rapper

Natürlich verriet Marc Weide seine Tricks nicht. Er erklärte aber, dass im Vorfeld nichts mit den Kandidaten, die er in seine Zauberei eingebunden hatte, abgesprochen gewesen sei. Simon aus Mönchengladbach, Angestellter bei einer Krankenkasse, musste sich ein Wort auf einer bestimmten Seite in einem Comic-Buch merken. Plötzlich war die Seite weg. Sie befand sich in einem Blauen Brief. Am Schluss gab es eine kollektive Aufgabe, an der sich alle Besucher beteiligen konnten: Auf eine weiße Leinwand wurde ein digitales Schachbrett projiziert. Das Publikum musste sich eine Figur merken und ausgehend von dieser Figur Schachzüge nach Ansage machen. Ziel war erstaunlicherweise immer der schwarze Springer.