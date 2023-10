Ausstellung von Marc Ceta Vinzenzhaus bringt die Kunst zu den Bewohnern

Wie sehr ihn das künstlerische Schaffen dann gepackt hat, kann man an einer einzigen beeindruckenden Zahl festmachen: So gut bestückt die Ausstellung auch ist: Im Haus der Cetas lagern derzeit noch weitere 600 Bilder. Heimleiter Detlef Rath versprach in seiner Begrüßungsrede, dass es künftig wieder zwei bis drei Ausstellungen im Jahr in seinem Hause geben werde. Und er gestand folgendes: „Die Bilder tun mir gut.“ Er erklärte, warum es Sinn macht, in einem Altenheim Kunst zu zeigen: „Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner können nicht mehr zu einer Ausstellung gehen, also holen wir die Kunst ins Haus.“