Drogen- und Alkoholfahrt bei Kaarst : Mann mit über zwei Promille flüchtet vor Polizei - Roller kracht gegen Polizeiauto

Kaarst Schlangenlinien fuhr ein Betrunkener am Sonntagabend, 5. Juni von Meerbusch nach Kaarst. Eine aufmerksame Autofahrerin informierte die Polizei. Die Einzelheiten der Tat.

Eine Autofahrerin meldete am späten Sonntagabend gegen 21.45 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen Fahrzeugführer. Der Fahrer eines Motorrollers sollte in Schlangenlinien von Meerbusch in Richtung Kaarst fahren und dabei teilweise in den Gegenverkehr geraten.