Vorfall in Kaarst Mann fährt unter Drogeneinfluss auf geklautem E-Scooter

Die Polizei traf die beiden Personen, darunter ein 45-jähriger Mann aus Grevenbroich, auf der Michaelstraße an und kontrollierte sie. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der mitgeführte E-Scooter in der Zeit von Montag (26. September), 20 Uhr, bis Dienstag (27. September), 21.30 Uhr, in Grevenbroich gestohlen wurde. Der Eigentümer hatte am Mittwochnachmittag eine Strafanzeige erstattet, er hatte seinen Scooter am Montanushof abgestellt.