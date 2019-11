Malteser bieten Kursus in Kaarst an : Nachhilfe im Fach Lebensrettung

Malteser bieten Kursus in Kaarst an

Michael Görlich von den Maltesern zeigt am lebenden Objekt, wie der Kopf gestreckt werden muss, um den Atemweg bei Bewusstlosigkeit freizumachen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst In einem Erste-Hilfe-Kurs haben die Malteser gezeigt, wie „idiotensicher“ Defibrillatoren zu bedienen sind.

Manchmal ist ein echter „Ohrwurm“ hilfreich. „Denken Sie an „Atemlos“ von Helene Fischer oder „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees – das ist ungefähr der Rhythmus, in dem Sie drücken müssen“, empfiehlt Michael Görlich, Ausbildungsleiter bei den Maltesern. Der Selbstversuch zeigt: Damit klappt die Herzdruckmassage tatsächlich. „Und richtig fest drücken, bis Sie Widerstand spüren“, mahnt Görlich. Das ist durchaus anstrengend, doch die zwei Puppen des Malteser-Hilfsdienstes ertragen geduldig die Versuche der 17 Kursteilnehmer in der Volkshochschule (VHS).