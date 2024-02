Kaarster Autorin Laura Nieland Mallorca-Urlaub als Inspiration für Thriller-Serie

Genremäßig zählen die Bücher zum „Cosy Crime“. Damit sind Krimis in gemütlicher Atmosphäre gemeint. Laura Nieland schrieb vier Monate lang am ersten Band namens „Tödliche Hitze“, in dem das (unfreiwillige) Ermittlerduo Marie Holstein und Christian Munker vorgestellt wird. Marie arbeitet in einem großen Wellness-Hotel, um Geld für eine eigene Bar zu verdienen und Christian verbringt als pensionierter Kriminalbeamter seinen Ruhestand auf Mallorca. Der Tod einer vermögenden Rentnerin in der Hotelsauna weckt Maries Misstrauen und sie zieht Christian zurate. So begeben sich die beiden Protagonisten auf Spurensuche und ergänzen sich prima – Marie ist lustig und quirlig, Christian eher neurotisch streng und zugeknöpft. Im Folgeband „Spuren im Sand“ geht es um einen tot am Strand aufgefundenen Schlagerstar.