Kirche in Kaarst : Mahnwache für Opfer sexuellen Missbrauchs

Mit Plakaten ausgestattet kamen Frauen und Männer zur Mahnwache, wo sie auch gemeinsam sangen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Vor der Kirche St. Martinus in Kaarst trafen sich am Sonntag Gläubige, um ein Zeichen zu setzen gegen Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Tenor: In der katholischen Kirche bewege sich nichts.