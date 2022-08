Freiwilligendienst mit „Experiment e.V.“ : 18-Jährige startet ins Abenteuer Argentinien

Kaarst Für Abiturientin Macy Flint beginnt am 22. August ein einjähriger Freiwilligendienst in Südamerika. Der Austausch läuft über die gemeinnützige Organisation „Experiment“.

Auch ihr großer Bruder Trevor hat an dem Programm teilgenommen und war 2018/19 in Ecuador. Als die Corona-Pandemie begann, musste er allerdings ausgeflogen werden (die NGZ berichtete). Macy Flint wird in Argentinien in einer Gastfamilie unterkommen, die sie bislang noch nicht kennt. Aber sie hat schon einen fiktiven Brief an die Familie geschrieben. Das war Teil des einwöchigen Vorbereitungskurses auf das Auslandsjahr. Was die 18-Jährige vor Ort genau machen wird, weiß sie auch noch nicht genau. „Ich werde etwas in Richtung Therapie mit Kindern und Tieren machen“, sagt sie. Die Bewerbung musste Macy Flint bereits im Oktober 2021 einreichen. Diese Bewerbung wird dann von Experiment an verschiedene Entwicklungsprojekte geschickt und mit den Angeboten abgeglichen. Im besten Fall gibt es ein passendes Projekt – so wie bei Macy.